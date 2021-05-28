Волчица загрызла домашнего кота в посёлке Ленобласти

По словам местных жителей, волчица уже некоторое время охотится неподалёку от Берёзовой аллеи по ночам. При этом о предыдущих жертвах стало известно только после гибели кота.

В сети появилось кадры того, как волчица напала на домашнего кота в посёлке Рябово Тосненского района Ленобласти. Как оказалось, этот случай был уже не первым. Видео с камер в группе "ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб" опубликовала хозяйка погибщего кота.

По словам местных жителей, волчица уже некоторое время охотится неподалёку от Берёзовой аллеи по ночам. При этом о предыдущих жертвах стало известно только после гибели кота. Хозяйка отметила, что если бы знала эту информацию раньше, не выпускала бы кота на улицу по ночам.

Женщина также отметила, что она написала о проблеме губернатору Ленобласти Александру Дрозденко, потому что администрации п. Рябово и Тосненского района не реагировали на ее обращения.

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