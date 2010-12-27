В понедельник на репетиции Парада Победы выведут боевую технику

Тренировки перенесли с 19 часов вечера на 22.00, чтобы не усложнять обстановку на дорогах.

В понедельник 30 апреля в Петербурге пройдет репетиция Парада Победы с участием боевой техники. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

Ради горожан власти города изменили график репетиций. Тренировки перенесли с 19 часов вечера на 22.00, чтобы не усложнять обстановку на дорогах. Военные отряды появятся на Дворцовой площади еще 2 и 4 мая, а генеральная репетиция парада состоится 7 мая в 10:00.

Всего в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая будут участвовать около 4,5 тысяч военных, а также суворовцы и кадеты, курсанты и слушатели специализированных вузов.

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