Военная делегация Вьетнама проедет по местам героической обороны Ленинграда

Военные Вьетнама также встретятся с начальником штаба ЗВО генералом-лейтенантом Алексеем Завизьоном.

В Петербург прибыла делегация офицеров армии Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Представители Вьетнама проедут по местам героической обороны Ленинграда в годы войны. Возглавляет делегацию - начальник штаба столичного командования Вьетнамской народной армии генерал-майор Буй Чог Куинг. Военные Вьетнама также встретятся с начальником штаба ЗВО генералом-лейтенантом Алексеем Завизьоном.

После все посетят расположение гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады. Бойцы этой бригады прорывали блокаду Ленинграда, освобождали Выборг. Посетят бойцы из Вьетнама и Музей прорыва блокады Ленинграда, музей "Дорога жизни", позже возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

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Фото: ЗВО