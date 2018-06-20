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Военная делегация Вьетнама проедет по местам героической обороны Ленинграда
Сегодня, 8:55
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nastya960

Военная делегация Вьетнама проедет по местам героической обороны Ленинграда

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Военные Вьетнама также встретятся с начальником штаба ЗВО генералом-лейтенантом Алексеем Завизьоном. 

В Петербург прибыла делегация офицеров армии Вьетнама. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Представители Вьетнама проедут по местам героической обороны Ленинграда в годы войны. Возглавляет делегацию - начальник штаба столичного командования Вьетнамской народной армии генерал-майор Буй Чог Куинг. Военные Вьетнама также встретятся с начальником штаба ЗВО генералом-лейтенантом Алексеем Завизьоном. 

После все посетят расположение гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой бригады. Бойцы этой бригады прорывали блокаду Ленинграда, освобождали Выборг. Посетят бойцы из Вьетнама и Музей прорыва блокады Ленинграда, музей "Дорога жизни", позже возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. 

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Фото: ЗВО

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Теги: блокада ленинграда, военная делегация, военная делегация вьетнама, дорога жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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