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Военная автоинспекция ЗВО обеспечила безопасное движение 49 колонн бронетехники
Сегодня, 15:46
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nastya960

Военная автоинспекция ЗВО обеспечила безопасное движение 49 колонн бронетехники

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Более 70 экипажей ВАИ сопроводили на полигоны колонны.

В рамках проведения проверки боеготовности воинских частей Западного военного округа (ЗВО) военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) осуществили дорожно-патрульную службу в районах размещения полевых лагерей соединений и воинских частей, привлекаемых к мероприятиям, круглосуточное дежурство на командных пунктах, обеспечивая безопасность дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Более 70 экипажей ВАИ сопроводили на полигоны 49 воинских колонн и выполнили 53 регулирования дорожного движения.

Также силами военнослужащих ВАИ на полигонах Ленинградской, Воронежской и Нижегородской областей оборудованы посты для организации контроля безопасности дорожного движения.

Фото: ЗВО

 

Теги: ваи, зво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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