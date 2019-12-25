Военная автоинспекция ЗВО обеспечила безопасное движение 49 колонн бронетехники

Более 70 экипажей ВАИ сопроводили на полигоны колонны.

В рамках проведения проверки боеготовности воинских частей Западного военного округа (ЗВО) военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) осуществили дорожно-патрульную службу в районах размещения полевых лагерей соединений и воинских частей, привлекаемых к мероприятиям, круглосуточное дежурство на командных пунктах, обеспечивая безопасность дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Более 70 экипажей ВАИ сопроводили на полигоны 49 воинских колонн и выполнили 53 регулирования дорожного движения.

Также силами военнослужащих ВАИ на полигонах Ленинградской, Воронежской и Нижегородской областей оборудованы посты для организации контроля безопасности дорожного движения.

Фото: ЗВО