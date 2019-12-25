Военкомат в Петербурге направит более 40 спортсменов на военную службу

Молодые люди являются членами сборных команд России.

Стало известно, что в Петербурге военный комиссариат планирует отправить на призывную службу более сорока профессиональных спортсменов, которые являются членами сборных команд России. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) 21 ноября.

В числе призывников – мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, а также мастера спорта России международного класса в различных видах спорта: бокс, велосипедный спорт, вольная борьба, гребля на байдарках и каноэ, теннис, спортивная гимнастика и другие.

Службу будут проходить в спортивной роте Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии", дислоцированной в Санкт-Петербурге, а также в других регионах – отметили в ЗВО.

В течение 160 часов во время службы со спортсменами проведут занятия по тактической, огневой, инженерной подготовке. Спортсменов научат общевоинскому уставу, военной топографии, им предстоит сдавать зачеты по физической и строевой подготовке, выполнять нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности службы.

Ранее мы сообщали о том, что из-за непогоды в ЗВО запретили езду на неполноприводных машинах. Повышена готовность дежурных служб.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа