В Больнице Cвятого Георгия произошел разлив 100 литров перекиси водорода

Эвакуировать персонал и больных не потребовалась.

В ночь на пятницу, 1 мая, в Больнице Святого Георгия сломался один из стеллажей на котором хранили концентрированную перекись водорода. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате поломки на пол обрушились полиэтиленовые емкости с общим весом 3,5 тонны. Объем разлившейся жидкости составил 100 литров, а площадь розлива 15 квадратных метров.

Сбор производили подразделения ПСС и СПСЧ. Эвакуировать персонал и больных не потребовалась.

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