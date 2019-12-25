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В Больнице Cвятого Георгия произошел разлив 100 литров перекиси водорода
Сегодня, 9:46
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Arinablinova

В Больнице Cвятого Георгия произошел разлив 100 литров перекиси водорода

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Эвакуировать персонал и больных не потребовалась. 

В ночь на пятницу, 1 мая, в Больнице Святого Георгия сломался один из стеллажей на котором хранили концентрированную перекись водорода. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате поломки на пол обрушились полиэтиленовые емкости с общим весом 3,5 тонны. Объем разлившейся жидкости составил 100 литров, а площадь розлива 15 квадратных метров.

Сбор производили подразделения ПСС и СПСЧ. Эвакуировать персонал и больных не потребовалась. 

Ранее мы писали, что Петербургский банк купит для больниц медоборудование и средства защиты.

Фото: Pixabay

 

 

 

Теги: больница, поломка, разлив перекиси водорода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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