В Больнице Cвятого Георгия произошел разлив 100 литров перекиси водорода

В ночь на пятницу, 1 мая, в Больнице Святого Георгия сломался один из стеллажей на котором хранили концентрированную перекись водорода. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате поломки на пол обрушились полиэтиленовые емкости с общим весом 3,5 тонны. Объем разлившейся жидкости составил 100 литров, а площадь розлива 15 квадратных метров.
Сбор производили подразделения ПСС и СПСЧ. Эвакуировать персонал и больных не потребовалась.
Ранее мы писали, что Петербургский банк купит для больниц медоборудование и средства защиты.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )
Хочешь СЕKСА уже сегодня? Есть сайт СЕKС ЗНАКОМСТВ там все анонимно и безопасно, без разводил и шлюх, все фотки реальные, а главное он Бесплатный. Регайся и лайкай фотки и девушки первые тебе напишут и предложат сeкс, я сам там уже не первую цепляю. Вот сайт---- https://bit.vodka/dating