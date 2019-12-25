Водоканал выполнил более 85% работ по реконструкции фонтана на улице Щербакова

Завершить реконструкцию фонтана планируют до конца мая 2022 года.

Петербургский Водоканал продолжает работы по реконструкции фонтана на улице Щербакова. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На данный момент закончен монтаж насосного оборудования в технологической камере, выполнена облицовка дна чаши фонтана серым гранитом. Рабочие занимаются облицовкой бортов чаши фонтана гранитным камнем, подключением сооружения к электроснабжению и восстановлением благоустройства. Строительно-монтажные работы выполнены на 85 %.

Фонтан был открыт 27 мая 2003 года в честь 300-летия Санкт-Петербурга и представлял собой одну бетонную чашу, украшенную мозаикой. Сооружение было передано на баланс Водоканала в аварийном состоянии. После восстановления внутри чаши фонтана будет установлена вторая, малая чаша, из которой будет бить целый каскад струй.

Завершить реконструкцию фонтана планируют до конца мая 2022 года.

Также петербуржцам предложили выбрать название для фонтана у РНБ на Московском проспекте.

Фото: Водоканал