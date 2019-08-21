Водоканал ведет реконструкцию водопроводной сети в Колпино с опережением графика

До 10 декабря для проведения работ ограничено движение по улице Веры Слуцкой.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" продолжает реконструкцию водопроводной сети диаметром 700 мм и протяженностью 1,7 км в Колпино на участке от Адмиралтейской до Раумской улицы. Специалисты уже реконструировали более 1,3 км сети. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

На данный момент работы ведутся по улице Веры Слуцкой (на участке от Раумской до Пролетарской улицы). Значительная часть реконструкции проводится открытым способом без выхода на проезжую часть. Но в некоторых случаях приходится ограничивать движение транспорта. До 10 декабря для проведения работ ограничено движение по улице Веры Слуцкой.

Стоит отметить, что полностью завершить реконструкцию с восстановлением нарушенного благоустройства предприятием планировалось до конца декабря 2023 года, однако работы выполняются с опережением графика и завершатся до 30 июня 2023 года.

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Фото: Водоканал