Водоканал в срок завершил масштабную реконструкцию дождевой и канализационной сети на проспекте Культуры

Водоканал приступил к реконструкции в июле 2021 года.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в срок завершило масштабные работы по реконструкции дождевой и хозяйственно-бытовой канализационной сети протяженностью более 5,7 км на проспекте Культуры (от Луначарского проспекта до проспекта Просвещения). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На Горячую линию ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ранее уже поступали заявки из-за просадок на проезжей части на этом участке. Водоканал приступил к реконструкции в июле 2021 года. За год специалистами был произведен целый комплекс работ.

Все строительно-монтажные работы завершены. До 15 июля 2022 года предприятие в полном объеме завершит восстановление нарушенного благоустройства.

Недавно стало известно, что ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" получит субсидии на ремонт снегоплавительных пунктов.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"