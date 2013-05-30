Водоканал установит дополнительные туалеты на праздновании Дня города

На территории исторического центра также находятся постоянно работающие туалеты Водоканала, среди которых три эксплуатируются круглосуточно.

На время проведения праздничных мероприятий, посвященных 319-й годовщине со дня основания Петербурга, Водоканал установит более 40 дополнительных туалетных кабин в центре города. Жители и гости города смогут посетить туалеты бесплатно.

В пятницу, 27 мая, 12 дополнительных биокабин появятся на Манежной площади. Они будут работать с 12:00 до 19:00. На Дворцовой площади 28 мая появятся 30 туалетных биокабин и 1 передвижной санитарно-гигиенический комплекс. Туалеты будут работать с 19.00 до 00.00.

На территории исторического центра также находятся постоянно работающие туалеты Водоканала, среди которых три эксплуатируются круглосуточно.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге более миллиона человек посетили бесплатные туалеты Водоканала в первые месяцы работы.

Фото: pixabay