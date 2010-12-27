В Петербурге оштрафовали водителя скорой за ДТП со спецсигналами

Петроградский районный суд оштрафовал водителя скорой помощи за ДТП на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.
Мужчина должен будет заплатить четыре тысячи рублей за нарушение ПДД. Проезжая перекресток на красный, он включил сирену и мигалки, однако не обеспечил безопасность других участников движения. В результате скорая врезалась в Skoda. В аварии пострадал водитель иномарки и два фельдшера.
Ранее мы писали, что пьяный таксист снес светофор и ограждения на перекрестке Котина и Маршала Казакова.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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