Водители объезжают навозную полосу на Мурманском шоссе

Пахучая субстанция рассыпалась на несколько метров.

Днем 21 мая в Волховском районе Ленобласти произошло ЧП, которое в прямом смысле слова дурно пахнет. Примерно на 106-м километре Мурманского шоссе самосвал рассыпал навоз. Портал "Мегаполис" опубликовал видео с места происшествия.

Навозная полоса протянулась вперед на несколько метров. В начале пути водитель грузовика предупреждает других автомобилистов, размахивая руками. "За что ему отдельное спасибо!" – отметил автор видео.

Самосвал, из которого высыпался навоз, стоит немного дальше на обочине.

Ранее мы писали, что после тарана дерева "Renault" в Выборгском районе госпитализировано двое подростков.

Видео: "Мегаполис"