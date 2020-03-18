Автомобили объезжают заблокированную ДТП улицу Типанова по тротуару

Газон рядом с тротуаром после пары часов поездок превратился в месиво.

Около трех часов дня улицу Типанова, недалеко от съезда с Витебского проспекта, наглухо заблокировало аварией. Судя по фотографиям очевидцев, виновниками ДТП стали маршрутка, легковушка и небольшая "ГАЗель".

О точных причинах столкновения пока ничего не известно, равно как и о пострадавших. Однако авария доставила массу проблем другим автомобилистам, оказавшихся в ловушке позади столкнувшихся машин. Водителям пришлось объезжать аварию по тротуару справа.

Очевидцы подмечают, что не всем машинам объезд дается легко: маршрутка решила проехать по влажному газону и застряла в размокшей земле. Газон после нескольких часов поездок совсем испортился – грунт со слоем травы превратился в месиво со следами шин.

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Фото: Константин Голубев, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Видео: Даниил Тамберг, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"