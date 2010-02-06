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Водители Колпино могут бесплатно получить лопаты для расчистки парковочных мест
Сегодня, 13:32
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lesjasap
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Водители Колпино могут бесплатно получить лопаты для расчистки парковочных мест

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В Колпинском районе администрация привлекает водителей к уборке снега.

В Колпинском районе в третий раз стартовала акция “Возьми лопату”, Представители администрации предлагают орудие для водителей, которым требуется  привести в порядок парковочное место и очистить машину от снега. Автовладельцы могут получить лопаты бесплатно в одном из тринадцати пунктов по городу. 
 
Подобная инициатива в Колпинском районе возникла из-за узких улиц. Дорожные снегоуборочные машины не всегда могут проехать по ним, поэтому местным жителям приходится справлять собственными силами. 
 
Получить инвентарь можно по следующим адресам:
 
 
Отметим, что лопаты выдают дворники с 9 до 17 часов вечера.
Теги: акция , возьми лопату , дворники , колпино , колпинский район , лопата
Категории: Новости СПб Картина дня

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