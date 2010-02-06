Водители Колпино могут бесплатно получить лопаты для расчистки парковочных мест

В Колпинском районе администрация привлекает водителей к уборке снега.

В Колпинском районе в третий раз стартовала акция “Возьми лопату”, Представители администрации предлагают орудие для водителей, которым требуется привести в порядок парковочное место и очистить машину от снега. Автовладельцы могут получить лопаты бесплатно в одном из тринадцати пунктов по городу.

Подобная инициатива в Колпинском районе возникла из-за узких улиц. Дорожные снегоуборочные машины не всегда могут проехать по ним, поэтому местным жителям приходится справлять собственными силами.

Получить инвентарь можно по следующим адресам:

Отметим, что лопаты выдают дворники с 9 до 17 часов вечера.