Водители Колпино могут бесплатно получить лопаты для расчистки парковочных мест

В Колпинском районе в третий раз стартовала акция “Возьми лопату”, Представители администрации предлагают орудие для водителей, которым требуется привести в порядок парковочное место и очистить машину от снега. Автовладельцы могут получить лопаты бесплатно в одном из тринадцати пунктов по городу.
Подобная инициатива в Колпинском районе возникла из-за узких улиц. Дорожные снегоуборочные машины не всегда могут проехать по ним, поэтому местным жителям приходится справлять собственными силами.
Получить инвентарь можно по следующим адресам:
Отметим, что лопаты выдают дворники с 9 до 17 часов вечера.