Водитель, устроивший дрифт в Саратове, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.
По данным следствия, в январе 2025 года 18-летний житель города устроил опасный дрифт на перекрестке улиц Вольская и Чернышевского, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107. Отмечается, что его действия были совершены из хулиганских побуждений и создали угрозу для жизни других участников дорожного движения.
Также выяснилось, что задержанный не обучался в автошколе, не имел водительского удостоверения и полиса ОСАГО. В отношении него составлены административные протоколы.
Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае полицейские, применив оружие, задержали угонщика автомобиля.
Видео: ГУВД по Саратовской области
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