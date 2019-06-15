  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:22
134
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Водитель, устроивший дрифт в Саратове, стал фигурантом уголовного дела

0 0

Задержанный не обучался в автошколе, не имел водительского удостоверения и полиса ОСАГО.

Водитель, устроивший дрифт в Саратове, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУВД.

По данным следствия, в январе 2025 года 18-летний житель города устроил опасный дрифт на перекрестке улиц Вольская и Чернышевского, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2107. Отмечается, что его действия были совершены из хулиганских побуждений и создали угрозу для жизни других участников дорожного движения.

Также выяснилось, что задержанный не обучался в автошколе, не имел водительского удостоверения и полиса ОСАГО. В отношении него составлены административные протоколы.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае полицейские, применив оружие, задержали угонщика автомобиля.

Видео: ГУВД по Саратовской области

Теги: водитель, дрифт, задержание, саратов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии