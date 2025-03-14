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В Красноярском крае полицейские, применив оружие, задержали угонщика автомобиля

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По предварительной версии, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Красноярском крае полицейские, применив оружие, задержали угонщика автомобиля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина сел в машину и начал передвижение. Его стали преследовать сотрудники Госавтоинспекции, однако нарушитель игнорировал их требования об остановке, выезжая на встречную полосу.

После неоднократных предупреждений о применении оружия инспектор произвел два предупредительных выстрела, а затем шесть – по колесам автомобиля. 19-летний водитель задержан. По предварительной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в МВД РФ предупредили об опасности предоставления мошенникам своих аккаунтов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, красноярский край, полиция, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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