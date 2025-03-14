В Красноярском крае полицейские, применив оружие, задержали угонщика автомобиля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина сел в машину и начал передвижение. Его стали преследовать сотрудники Госавтоинспекции, однако нарушитель игнорировал их требования об остановке, выезжая на встречную полосу.
После неоднократных предупреждений о применении оружия инспектор произвел два предупредительных выстрела, а затем шесть – по колесам автомобиля. 19-летний водитель задержан. По предварительной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в МВД РФ предупредили об опасности предоставления мошенникам своих аккаунтов.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
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