В МВД РФ предупредили об опасности предоставления мошенникам своих аккаунтов

Ирина Волк призвала взрослых внимательнее следить за активностью детей в мессенджерах и соцсетях.

Российские правоохранительные органы предупредили россиян о возможных последствиях от сдачи в аренду личных аккаунтов в социальных сетях. Официальный представитель МВД РФ Иринва Волк указала, что сейчас пользователи мессенджеров и соцсетей могут узнать сведения о других пользователях, включая дату регистрации и страну проживания человека. В связи с этим фактором у преступников увеличился спрос на учетные записи, которые регистрировались в нашей стране несколько лет назад. Далее аферисты либо выкупают аккаунты, либо берут их в аренду на время. В криминальные эпизоды зачастую вовлекаются несовершеннолетние, так как именно к ним аферисты обращаются за услугой в популярных онлайн-играх и чат-ботах.

Проданные или взятые в аренду учетные записи могут использоваться не только для мошенничества, но и для организации других тяжких и особо тяжких преступлений - таких как терроризм, экстремизм, вымогательство. пост от пресс-службы МВД России

Ирина Волк привела в пример ситуацию, которая произошла с подростком на территории Костромской области. Юноша, получив материальное вознаграждение в размере полутора тысяч рублей за предоставление своего аккаунта зарубежному колл-центру, был введен в заблуждение. Анонимные работодатели уверили мальчика в безопасности сделки, но в результате школьник стал участником преступной деятельности.

Отдельно хочу обратиться к родителям и опекунам, социальным работникам и педагогам. Информационное пространство несовершеннолетних, а также их финансовые дела должны быть под вашим пристальным контролем. пост от пресс-службы МВД России

В Красноярке перед судом предстанет серийный похититель элитного алкоголя.

Фото и видео: МВД Медиа