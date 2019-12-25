Водитель "Шестерки" умер после столкновения с фурой на КАД

Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

Вечером 14 октября на первом километре внешнего кольца КАД произошла смертельная авария. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Как стало известно Piter.TV, 59-летний водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением и врезался в фуру Scania. В сети появилась фотография с раскуроченной "шестеркой". По имеющейся информации, виновник ДТП скончался на месте происшествия.

Ранее мы писали, что автомобиль Росгвардии попал в ДТП в Выборгском районе.

Фото: Telegram / Мегаполис