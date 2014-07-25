Автомобиль Росгвардии попал в ДТП в Выборгском районе

Служебную машину не пропустила женщина за рулем синего внедорожника.

Вечером 13 октября в Выборгском районе Петербурга произошла авария с участием автомобиля Росгвардии. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, на перекрестке улицы Есенина и Поэтического бульвара женщина за рулем синего внедорожника не пропустила служебную машину. На снимках видно, что автомобили встали прямо в центре перекрестка, у поворота. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Ленобласти водитель Ford отправил в реанимацию пешехода с велосипедом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Коркин