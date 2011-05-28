Водитель оказался заблокированным в машине после ДТП во Всеволожском районе

На место случившегося приехали четыре спасателя, которые вытащили мужчину из сжатой машины.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого водителя пришлось деблокировать из автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Авария произошла вечером в пятницу, 14 октября. На место случившегося приехали четыре спасателя, которые вытащили мужчину из сжатой машины.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Информация о состоянии автомобилиста не поступала.

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Фото: Piter.tv