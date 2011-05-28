  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Водитель оказался заблокированным в машине после ДТП во Всеволожском районе
Сегодня, 11:45
148
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Водитель оказался заблокированным в машине после ДТП во Всеволожском районе

0 0

На место случившегося приехали четыре спасателя, которые вытащили мужчину из сжатой машины.

Во  Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого водителя пришлось деблокировать из автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Авария произошла вечером в пятницу, 14 октября. На место случившегося приехали четыре спасателя, которые вытащили мужчину из сжатой машины.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП. Информация о состоянии автомобилиста не поступала. 

Ранее на Piter.tv: на улице Димитрова хулиганы подожгли мебель на лестничной площадке.

Фото: Piter.tv

Теги: деблокировали водителя, мчс, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии