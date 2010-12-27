Водитель автобуса пойдет под суд за насмерть сбитую петербурженку

Петербуржец пойдет под суд за смерть девушки, которая погибла в результате нарушения правил дорожного движения.

Водитель автобуса, который сбил петербурженку насмерть предстанет перед судом. На мужчину заведено уголовное дело, следователи полагают, что трагический случай произошел из-за несоблюдения водителем правил дорожного движения.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что ДТП просзошло вечером 4 июля на Петергофском шоссе. По версии следствия, тогда автобус "ПАЗ" следовал в сторону Пионерской и у регулируемого перекрестка разогнался до 69 км/ч. В момент, когда загорелся "красный" свет светофора, на стоп-линии он не остановился и сбил 19-летнюю девушку. На место происшествия прибыли врачи, но спасти пострадавшую им так и не удалось: от полученных травм она скончалась в машине скорой помощи.

Данное происшествие зафиксировали как нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. Материалы дела переданы в суд. В настоящее время 52-летний виновный ожидает рассмотрения своего дела под стражей.

Фото: lawyer-road.ru