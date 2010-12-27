На проспекте Испытателей двое мужчин угорели в "Газели"

В Приморском районе два человека погибло из-за угарного газа в кабине грузовика.

В Приморском районе двое погибли в заведенной “Газели”. Сообщаеся, что петербуржцы угорели в транспортном средстве.

Об инциденте узнали в половину второго днем 25 декабря. Погибших обнаружили у дома номер 15 корпус 1 по проспекту Испытателей. Специалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти на телах мужчин.

Во время смерти, обе жертвы находились в кабине фургона. Оперативники выяснили личности погибших. Ими оказались 28-летний житель Тверской области и 50-летний петербуржец. Иногородний подрабатывал дальнобойщиком в транспортной компании.

Известно, что машина припарковалась у дома за полчаса до полуночи 24 декабря. Эту информацию зафиксировала камера видеонаблюдения.