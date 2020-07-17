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Водитель Renault съехал в кювет и врезался в дерево в Ленобласти

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В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы различной степени тяжести.

Вечером 16 июля в Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Около 20:00 на 51-м километре автодороги "Зуево - Новая Ладога" водитель Renault Megane 1981 года рождения при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и два пассажира получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших увезли в Киришскую городскую больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в массовом ДТП в Лужском районе трое получили травмы.

Фото, видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: авария, врезался в дерево, съехал в кювет
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, ДТП,

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