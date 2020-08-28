Ученые предположили, что водород на планету доставили кометы и астероиды.

Вода на Землю могла попасть в "разобранном виде". Об этом сообщили французские и американские палеонтологи в исследовании, опубликованном в издании Science. Ученые считают, что вода на планете могла появиться благодаря падению комет и астероидов. Эти небесные тела содержали на своей поверхности большое количество водорода.

Мы показали, что они могли доставить на Землю как минимум в три раза больше водорода, чем есть в молекулах воды в океанах нашей планеты статья ученых

Исследователи отметили, что астероидные бомбардировки также принесли на планету органику. Благодаря сложным химическим реакциях на Земле образовались океаны уже на первых этапах существования планеты. Специалисты планируют подтвердить свою теорию при помощи получения образцов первичной материи Солнечной системы. Они должны их получить с различных небесных тел. В ближайшее время образцы будут доставлены при помощи космических аппаратов "Хаябуса-2" и OSIRIS-REx.

В прошлом Солнечная система могла иметь две звезды.

Видео: YouTube / Интересно Знать