Вода из канализации пятый день заливает цокольный этаж дома на Ленинском

Аварию до сих пор не ликвидировали.

Цокольный этаж дома №78/1 по Ленинскому проспекту уже пятый день заливает водой. Как рассказали в соцсетях местные жители, прорыв канализации никак не уменьшает напор – дренаж уже переполнен.

Петербуржцы пожаловались, что на этаже стоит едкий запах фекалий, от которого кружится голова при долгом нахождении в помещении. Аварию при этом до сих пор не ликвидировали: по словам жителя дома, он писал заявление о проблеме собственнику паркинга, ООО "СК Возрождение". В компании заверили, что аварийную территорию осмотрели, составлено техническое задание на выполнение ремонта.

На словах же признавали, что не знают как решить проблему, ходили насосы включали по утрам. петербуржец

Ранее мы писали, что на Парнасе стартовала реконструкция теплосети-гиганта.

Фото, видео: Альберт Еропкин, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"