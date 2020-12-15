В Петербурге во вторую волну в 20 раз выросло производство масок

В марте производили 100 тысяч штук в день, в декабре – 1,97 млн штук в день.

С начала пандемии коронавируса предприятия легкой промышленности Петербурга в 20 раз увеличили выпуск средств индивидуальной защиты. Если в марте выпускали 100 тысяч масок в день, то в декабре эта цифра увеличилась до – 1,97 млн штук в день. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Также до 15 тысяч в сутки увеличилось производство защитных костюмов. Антисептические и хлорактивные средства производят более 14 предприятий города, суммарный объем составляет более 300 тысяч литров в сутки. В случае необходимости производственные мощности компаний позволяют увеличить объем выпускаемой продукции.

Ранее мы писали, что в Петербурге прошли рейды по ресторанам, которые просили о смягчении ограничений.

Фото: pixabay.com