Весна в Россию придет только в конце марта

Пока что погода будет очень переменчивая.

В начале недели в большинстве регионов России на погоду будет влиять арктический воздух. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александра Голубева.

Погода будет довольно ветреная, но несмотря на это продолжится оттепель. В центральных регионах температура будет колебаться от минус 4 дом 1 градуса. Пока погода будет довольно переменчивая. Устойчивое потепление и весну можно ожидать не ранее второй половины марта.

В течение недели на северо-западе будут осадки. Ночью в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях будет от 0 до минус 5 градусов, в середине недели может похолодать до минус 10. И днем температура будет колебаться от минус 2 до плюс трех градусов.

Фото: Piter.TV