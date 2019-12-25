Во вторник в Петербурге ожидают самолет из Киргизии

На борту будут 70 пассажиров.

Как стало известно, во вторник вечером, 26 мая, в "Пулково" ожидается самолет из Киргизии, на борту которого будет 70 пассажиров. После посадки в Петербурге, самолет возьмет курс на Москву.

Сообщается, что самолет летит из Бишкека. 70 россиян вернутся домой. Также утром во вторник в Петербург вернутся 169 человек из Индонезии. Уточняется, что почти все пассажиры живут в Петербурге и Ленобласти.

Ранее мы писали, что вывозной рейс доставил российских туристов из Бали в Петербург.

Фото:Piter.TV