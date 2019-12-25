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Вывозной рейс доставил российских туристов из Бали в Петербург
Сегодня, 10:04
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IRINA_CHALKINA

Вывозной рейс доставил российских туристов из Бали в Петербург

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Всех прибывших встретят по специальной схеме.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что вывозной рейс доставил российских туристов из Бали в Петербург. Об этом свидетельствуют данные расписание аэропорта. 

Все прибывшие горожане обязаны будут пройти 14-дневный карантин. Также туристы сдадут соответствующие анализы на коронавирусную инфекцию.

В Минкомсвязи отметили, что по аналогичной схеме в Пулково ожидаются 26 мая и 28 мая рейсы с Бишкека  и Гоа. 

Ранее мы сообщали о том, что Пулково вошло в топ-5 самых живых аэропортов страны.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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