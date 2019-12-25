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Во вторник утром петербуржцы стоят в 4-балльных пробках
Сегодня, 9:22
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IRINA_CHALKINA

Во вторник утром петербуржцы стоят в 4-балльных пробках

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Пробка в несколько километров образовалась на Софийской улице.

Во вторник, 10 ноября, стало известно, что Северную столицу сковали пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

Самая большая пробка зафиксирована на Малоохтинском проспекте. Также частично перегружен Новочеркасский проспект. Кроме того, движение осложнено  на Софийской улице. Там водители стоят в пробке в несколько километров. 

 Заторы также образовались на ЗСД и Благодатной улице.

Ранее мы сообщали о том, что из-за гололедицы на улице Танкистов в Колпино произошло массовое ДТП.

Фото:яндекс.карты

Теги: автомобильные новости, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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