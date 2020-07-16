Во вторник петербуржцев порадует продолжение бабьего лета

Столбики термометров в этот день покажут +12…+14 градусов.

Во вторник, 28 сентября, синоптическую ситуацию в Петербурге продолжит формировать антициклон. Он сохранит в городе облачную с прояснениями погоду с минимальной вероятностью дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температура воздуха в городе в этот день поднимется до +12…+14 градусов. В Ленобласти ожидается +10…+15 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 776 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

Синоптик добавил, что накануне воздух в Петербурге прогрелся до +15 градусов. Это самая высокая температура в городе за последние две недели.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Петербурге на этой неделе.

Фото: Instagram / shariginalyudmila