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На Костюшко не только стреляли по прохожим, но и порезали ножом мужчину
Сегодня, 11:47
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Rybka123
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На Костюшко не только стреляли по прохожим, но и порезали ножом мужчину

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Пострадавший поступил в больницу в тяжелом состоянии.

В воскреснье, 2 сентября, в Московском районе Петербурга неизвестный напал на петербуржца с ножом и нанес ему серьезные травмы. Об этом сообщают "Невский Новости".

Как стало известно, на пострадавшего напали вечером возле дома номер 11 на улице Костюшко. Преступник несколько раз ударил его в голову, шею, а также верхние конечности. Потерпевшего 1978 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии.  

Полиция начала проверку по факту происшествия.

Напомним, что в этот же день на улице Костюшко неизвестный открыл стрельбу из охотничего ружья.

Фото: pixabay.com 

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Теги: мнеожественные ножевые ранения , улица костюш
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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