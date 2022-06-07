СК РФ: В Нижнем Новгороде зарезали 12-летнего мальчика

Предполагаемый преступник задержан.

По социальным сетям распространилось видео с камеры уличного наблюдения, сделанное с домофона здания, в котором был убит 12-летний подросток в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как за мальчиком следует выскоий молодой человек в черной маске. Предположительно, злоумышленника зовут Иван. На записи показано, что около ступенек подъезда жилой многоэтажки ребенок здоровается с ним, что-то обсуждает, а после скрывается за входной дверью. Сразу же после этого слышны громкие крики. В Telegram-канале Mash добавили, что спустя несколько минут дедушка погибшего найдет тело мальчика на лестничной клетке. Правоохранительные органы выявили на нем следы от десятков ножевых ранений.

По факту убийства несовершеннолетнего Следственным комитетом региона возбуждено уголовное дело.Известно, что трагедия произошла вечером 6 июня в подъезде одного из домов по улице Куйбышева в Московском районе города. Предположительным преступником является знакомый погибшего. В настоящее время специалисты опрашивают свидетелей. Подозреваемый помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

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Фото и видео: Telegram / Ni Mash