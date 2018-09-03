Полиция задержала стрелка, устроившего пальбу на Костюшко

Личность преступника установлена.

В Московском районе Петербурга вечером 2 сентября местный житель устроил стрельбу. Инцидент произошел на улице Костюшко около 76 дома. Громкие хлопки услышали соседи, которые и вызвали на место экстренные службы и представителей правопорядка.

Специалисты оцепили периметр двора. Машинам запретили покидать территорию. В операции участвовали две бригады скорой помощи, реанимационная служба и оперативники на четырех служебных машинах.

Полиции удалось задержать преступника. Им оказался 45-летний петербуржец. Он стрелял из окна собственной квартиры. Дома у злоумышленника было обнаружено охотничье ружье. Оружие изъяли. В настоящее время устанавливаются подробности случившегося. Стрелок был доставлен в отделение полиции.

Фото и видео: Piter.tv