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Полиция задержала стрелка, устроившего пальбу на Костюшко

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Личность преступника установлена.

В Московском районе Петербурга вечером 2 сентября местный житель устроил стрельбу. Инцидент произошел на улице Костюшко около 76 дома. Громкие хлопки услышали соседи, которые и вызвали на место экстренные службы и представителей правопорядка.

Специалисты оцепили периметр двора. Машинам запретили покидать территорию. В операции участвовали две бригады скорой помощи, реанимационная служба и оперативники на четырех служебных машинах.

Полиции удалось задержать преступника. Им оказался 45-летний петербуржец. Он стрелял из окна собственной квартиры. Дома у злоумышленника было обнаружено охотничье ружье. Оружие изъяли. В настоящее время устанавливаются подробности случившегося. Стрелок был доставлен в отделение полиции.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб Криминальные происшествия

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