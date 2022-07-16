Во время пожара на улице Декабристов погибла женщина

Спасатели эвакуировали 13 человек.

Во время пожара на улице Декабристов, 57, погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В семикомнатной коммунальной квартире вспыхнула обстановка площадью 25 "квадратов". Огонь тушили 22 спасателя и пять спецмашин.

Пожарные эвакуировали 13 человек, но всех спасти не удалось. На данный момент устанавливается причина пожара.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург