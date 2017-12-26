Во льдах Охотского моря застрял теплоход с 127 пассажирами

Теплоход "Игорь Фархутдинов" застрял в 1,5-метровой толще льда.

Теплоход с 127 пассажирами застрял во льдах в Охотском море.

"Игорь Фархутдинов" регулярно курсирует между Сахалином и Курилами. Теплоход с пассажирами направлялось в Корсаков, и ближе к берегам Японии застряло во льдах. Толщина льда составляет около 1,5 метров. Угрозы судну и пассажирам нет. "Игорь Фархутдинов" оборудован для прохода по льдам. Капитан опытный, а на борту есть запас еды и воды для пассажиров и членов экипажа.

Если судно не справится с ситуацией, то ему на помощь выйдет ледокол из Владивостока.

Фото: Instagram