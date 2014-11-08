Во дворе на Комендантском проспекте нашли повешенной 59-летнюю женщину

Тело обнаружили на детской площадке, на спортивной лестнице.

Полиция Петербурга выясняет обстоятельства смерти 59-летней женщины, которую накануне нашли повешенной на детской площадке. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело нашли во дворе дома на Комендантском проспекте, на спортивной лестнице. Рядом стояла табуретка. При себе у женщины были паспорт и пенсионное удостоверение. Она была одета в черные брюки, такого же цвета кроссовки с белыми полосками и белой подошвой, черную длинную куртку. На лице была медицинская маска.

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Фото: Piter.TV