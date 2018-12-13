Во Всеволожском районе женщина едва не убила возлюбленного осколком бутылки

Вчера, в воскресенье, двдадцать шестого мая, правоохранители из Всеволожского района поймали местную жительницу за причинение вреда здоровью ее возлюбленному 22-ух лет.
Полицейские установили, что пострадавший попал в больницу из деревни Старая Всеволожского района. Выяснилось, что травму мужчине нанесла его подруга сердца. 33-летняя женщина в ходе ссоры ударила возлюбленного в шею осколком стекла.
Медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести. Преступница задержана.
Источник: сетевое издание "online47"
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