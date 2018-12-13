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Во Всеволожском районе женщина едва не убила возлюбленного осколком бутылки
Сегодня, 11:38
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KaterinaKono13

Во Всеволожском районе женщина едва не убила возлюбленного осколком бутылки

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Медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести.

Вчера, в воскресенье, двдадцать шестого мая, правоохранители из Всеволожского района поймали местную жительницу за причинение вреда здоровью ее возлюбленному 22-ух лет. 

Полицейские установили, что пострадавший попал в больницу из деревни Старая Всеволожского района. Выяснилось, что травму мужчине нанесла его подруга сердца. 33-летняя женщина в ходе ссоры ударила возлюбленного в шею осколком стекла.

Медики оценивают состояние мужчины как средней тяжести. Преступница задержана. 

Источник: сетевое издание "online47"

Теги: всеволожск, всеволожский район, новости всеволожска
Категории: Новости Ленинградской области,

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