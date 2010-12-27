Во Всеволожском районе угнали дорогостоящую иномарку

Угнанным авто стал Toyota Land Cruiser за 5 млн рублей.

Во Всеволожском районе сотрудники правоохранительных органов ищут преступника, угнавшего дорогостоящую иномарку, а вместе с ним и само авто. Об ограблении правоохранители узнали вчера, двадцать четвертого июня.

Мужчина 1974 года рождения сообщил о том, что в период с 14:00 21 июня до 11:00 24 июня от дома №6 в деревне Новосергеевка неизвестный злоумышленник угнал принадлежащий ему автомобиль "Тойота Ленд Крузер". Сумма причиненного ущерба – 5 миллионов рублей.

В настоящее время происходит расследование, грабитель объявлен в розыск.