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Во Всеволожском районе угнали дорогостоящую иномарку
Сегодня, 15:14
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KaterinaKono13

Во Всеволожском районе угнали дорогостоящую иномарку

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Угнанным авто стал Toyota Land Cruiser за 5 млн рублей.

Во Всеволожском районе сотрудники правоохранительных органов ищут преступника, угнавшего дорогостоящую иномарку, а вместе с ним и само авто. Об ограблении правоохранители узнали вчера, двадцать четвертого июня. 

Мужчина 1974 года рождения сообщил о том, что в период с 14:00 21 июня до 11:00 24 июня от дома №6 в деревне Новосергеевка неизвестный злоумышленник угнал принадлежащий ему автомобиль "Тойота Ленд Крузер". Сумма причиненного ущерба – 5 миллионов рублей. 

В настоящее время происходит расследование, грабитель объявлен в розыск.  

Теги: всеволожский район, новости всеволожска, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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