Во Всеволожском районе спасатели потушили заброшенный автосервис

Пожарные службы прибыли на место возгорания и сумели потушить пламя уже спустя час.

В минувший вторник, 26 февраля, произошло возгорание здания заброшенной автомойки во Всеволожском районе. А конкретно - загорелась кровля помещения. Об этом сообщает сетевое издание "Gazeta.SPb".

В настоящее время устанавливаются причины возгорания здания.

Пожар произошел в поселке Романовке Всеволожского района Ленобласти. Сообщение об этом поступило в дежурную часть в 18:46, передает ГУ МЧС по региону. Загорелась кровля здания на площади 100 квадратных метров. На ликвидации пожара работали восемь человек, использовали две единицы техники.

Пожарные службы прибыли на место возгорания и сумели потушить пламя уже спустя час. Информации о пострадавших пока нет.

Источник: сетевое издание "Gazeta.SPb"