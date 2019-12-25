Во Всеволожском районе проведут капремонт дороги «Подъезд к станции Ламбери»

Во Всеволожском районе проведут капитальный ремонт автодороги "Подъезд к станции Ламбери". Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.
Эта дорога, как отмечается в документации комитета, подвержена сезонному затоплению и воздействию мороза.
В ходе работ специалисты займутся двухкилометровым ее участком. Работы предстоит завершить в начале декабря 2021 года. Финансирование предоставит бюджет Ленинградской области.
Заявки для участия в аукционе на реализацию проекта принимаются до 27 апреля.
Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти начался ремонт дублера "Сартовалы".
Фото: Pixabay.com
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