Во Всеволожском районе проведут капремонт дороги «Подъезд к станции Ламбери»

Работы обойдутся почти в 200 млн рублей.

Во Всеволожском районе проведут капитальный ремонт автодороги "Подъезд к станции Ламбери". Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Эта дорога, как отмечается в документации комитета, подвержена сезонному затоплению и воздействию мороза.

В ходе работ специалисты займутся двухкилометровым ее участком. Работы предстоит завершить в начале декабря 2021 года. Финансирование предоставит бюджет Ленинградской области.

Заявки для участия в аукционе на реализацию проекта принимаются до 27 апреля.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти начался ремонт дублера "Сартовалы".

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