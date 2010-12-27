Во Всеволожском районе прошел татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй-2019"

Этот праздник - один из самых массовых в Ленинградской области – ежегодно на Сабантуе собирается около 100 тысяч человек.

В деревне Энколово Всеволожского района прошел ежегодный татаро-башкирский национальный праздник "Сабантуй-2019". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Этот праздник - один из самых массовых в Ленинградской области – ежегодно на Сабантуе собирается около 100 тысяч человек.

Вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко Сабантуй открыли почётные гости региона — председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, заместитель председателя Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан Рустам Ишмухаметов, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев.

Я седьмой раз на этом празднике и каждый раз он открывается по-новому. Становится все интереснее, многолюднее и жизнерадостнее. Мы живём в одной большой многонациональной семье — Ленинградской области и чтим праздники всех народов, которые ее населяют. Татаро-башкирский праздник Сабантуй отмечается издавна, он прижился, и мы его уже не считаем праздником отдельных народов, мы считаем его праздником всей Ленинградской области. Сюда приезжают жители многих городов и районов, независимо от того, на каком языке они говорят, какую культуру поддерживают и какому богу они исповедуются. Это очень важно, как и то, что сюда приезжают многонациональные семьи. Это очень веселый праздник. — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Весь день на Сабантуе выступают профессиональные и творческие коллективы Татарстана и Башкортостана. А в этом году выступил и народный ансамбль песни и танца "Метелица".

Традиционно проводится турнир по национальной борьбе на поясах "Курэш" за звание абсолютного батыра Сабантуя, а для всех желающих – народные игры (подъем на столб, битье горшков с завязанными глазами, перетягивание каната, аттракцион "достань монету из кефира", бег в мешках и другие), выступают канатоходцы.

Гости праздника с удовольствием посещают татарскую и башкирскую этнофольклорные деревни, ярмарку национальных ремесел и конечно, могут отведать настоящего плова, шашлыков, которые здесь готовят больше десятка поваров, приобрести чак-чак, колбасу из конины, и многие другие татарские и башкирские угощения.

История праздника Сабантуй на берегах Невы насчитывает уже более 100 лет, впервые он был проведен в Юсуповском саду Санкт-Петербурга. Сабантуй проводился до Великой Отечественной войны, начиная с 1932 года, на территории Выборгского Дворца культуры Петербурга, а затем в поселке Шапки Тосненского района Ленинградской области, на берегу Нестеровского озера. Тосненский, или как его еще называют, сельский Сабантуй в 2019 году проводится 8 июня. Активное участие в подготовке и проведении этого праздника принимает "Татарское общество Тосненского района Ленинградской области "Изге юл" (Добрый путь).

На протяжении ряда лет праздник организуется Представительством Республики Татарстан в Санкт–Петербурге и Ленинградской области, татарской национально-культурной автономией Санкт-Петербурга при всесторонней поддержке администраций Ленинградской области и Санкт-Петербурга, Всеволожского района с участием крупных фирм и предприятий, деятелей культуры и творческой интеллигенции.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО