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Во Всеволожском районе нетрезвый житель обстрелял представителя полиции
Сегодня, 10:13
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lesjasap
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Во Всеволожском районе нетрезвый житель обстрелял представителя полиции

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В Ленобласти обидчик женщины расстрелял полицейского и соседа.

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина обстрелял полицейского и своего знакомого. Сообщается, что “стрелок” находился в состоянии алкогольного опьянения.
 
Инцидент произошел утром 21 января. В правоохранительные органы обратился житель СНТ “Касимово”. Он рассказал, что его жену избил 45-летний сосед. Чтобы проверить информацию на место выехал участковый. Когда представитель закона вместе с пострадавшим подошел к дому подозреваемого, тот начал выкрикивать нецензурные выражения, а после выстрелил в оперативника. Сначала пьяный злоумышленник стрелял из травматического пистолета, но затем принес охотничье ружье.
 
В настоящее время уточняется информация относительно состояния жертв. Обстоятельствами дела занимаются специалисты. 
Теги: всеволожский район , выстрелы , касимово , ленобласть , обстрел обида , снт касимово , стрельба
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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