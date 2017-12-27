Во Всеволожском районе нетрезвый житель обстрелял представителя полиции

В Ленобласти обидчик женщины расстрелял полицейского и соседа.

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина обстрелял полицейского и своего знакомого. Сообщается, что “стрелок” находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел утром 21 января. В правоохранительные органы обратился житель СНТ “Касимово”. Он рассказал, что его жену избил 45-летний сосед. Чтобы проверить информацию на место выехал участковый. Когда представитель закона вместе с пострадавшим подошел к дому подозреваемого, тот начал выкрикивать нецензурные выражения, а после выстрелил в оперативника. Сначала пьяный злоумышленник стрелял из травматического пистолета, но затем принес охотничье ружье.

В настоящее время уточняется информация относительно состояния жертв. Обстоятельствами дела занимаются специалисты.