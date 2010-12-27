Во Всеволожском районе найден подросток с простреленной головой

Тело юноши доставлено в морг, вскоре состоится судмедэкспертиза, в ходе которой будет выявлено, как именно скончался парень.

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили молодого человека с простреленной головой. Юноша, семнадцати лет, по словам родителей, пребывал на дачном участке один. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

Во Всеволожском районе найден труп несовершеннолетнего парня. Бездыханное тело 17-летнего молодого человека обнаружили накануне около 10 вечера в деревне Лаврики. Погибший находился в дачном доме родителей. Его тело было найдено в полулежачем состоянии на диване. На левом виске - пулевое отверстие.

Как выяснили сотрудники полиции, на сорока восьмилетнего отца погибшего зарегистрирована охотничья винтовка "Вепрь", лицензия которой истекает в 2020 году.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Тело юноши доставлено в морг, вскоре состоится судмедэкспертиза, в ходе которой будет выявлено, как именно скончался парень.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"