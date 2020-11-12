В Сертолово мужчина расчленил и закопал мать в лесу

Он рассказал, что она умерла от алкоголизма.

В городе Сертолово Ленобласти мужчина расчленил тело матери и закопал его в лесу за деревней Лупполово. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 15 февраля обратилась женщина, которая рассказала, что с конца августа 2020 года на связь не выходит ее 65-летняя сестра. Во время поисков пенсионерки 25 февраля был задержан ее 41-летний сын.

Он рассказал, что 5 сентября нашел мать мертвой в ванной. По его словам, она умерла от алкоголизма. После мужчина перенес тело на кухню, где ножовкой расчленил его на три части, положил в мусорные пакеты и закопал в лесу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Несколько недель назад в лесу под Петербургом сотрудницу российского банка нашли расчлененной.

Фото: Piter.tv