Житель Ленобласти наткнулся в соседском сарае на сгнивший труп

По предварительной версии они принадлежат сожителю умершей хозяйки дома.

Вечером 28 января житель Всеволожска обнаружил в заброшенном сарае человеческий труп, который уже успел превратиться в скелет.

Известно, что в полицию позвонил местный житель и сообщил, что нашел в чужом сарае истлевшее тело. Кости обнаружили на участке сгоревшего дома на улице Отраднинской. Как оказалось, последняя хозяйка участка, на котором стояла постройка, умерла осенью 2017 года.

Приехавшим не место происшествия сотрудникам полиции соседи рассказали, что ранее умершая жила в доме со своим возлюбленным, выходцем из Средней Азии.

Правоохранительные органы устанавливают личность умершего. Подробности случившегося уточняются.

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