Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
В Колпино строители выкопали человеческие кости
Вчера, 14:22
0
nadiputintseva
623

В Колпино строители выкопали человеческие кости

0
 
 

Решается вопрос о начале поисковых работ.

В Петербурге рабочие при строительстве нового корпуса типографии в Калининском районе выкопали из земли человеческие кости.

Необычную находку нашли у дома №11 по Загородному проспекту. На данном участке раскапывали котлован для строительства нового корпуса типографии "Печатня". Вскоре рабочие увидели, что вместе с землей выкопали чьи-то кости и вызвали полицию.

Эксперты установили, что останки и правда, являются человеческими. До решения вопроса о начале работы поискового отряда, кости передали на хранение.

В самой типографии особого удивления находка не вызвала. Там отметили, что неподалеку находится Балканское воинское кладбище. Вероятно, и эти останки относятся к старым захоронениям.

Стоит отметить, что у компании есть все необходимые разрешения для возведения нового корпуса. 

Ранее Piter.tv сообщал, что в двух районах Ленобласти откопали человеческие кости

Все новости района
Теги: кладбище , нашли кости , новости спб , печатня , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5