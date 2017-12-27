В Колпино строители выкопали человеческие кости

Решается вопрос о начале поисковых работ.

В Петербурге рабочие при строительстве нового корпуса типографии в Калининском районе выкопали из земли человеческие кости.

Необычную находку нашли у дома №11 по Загородному проспекту. На данном участке раскапывали котлован для строительства нового корпуса типографии "Печатня". Вскоре рабочие увидели, что вместе с землей выкопали чьи-то кости и вызвали полицию.

Эксперты установили, что останки и правда, являются человеческими. До решения вопроса о начале работы поискового отряда, кости передали на хранение.

В самой типографии особого удивления находка не вызвала. Там отметили, что неподалеку находится Балканское воинское кладбище. Вероятно, и эти останки относятся к старым захоронениям.

Стоит отметить, что у компании есть все необходимые разрешения для возведения нового корпуса.

Ранее Piter.tv сообщал, что в двух районах Ленобласти откопали человеческие кости