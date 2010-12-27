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Во Всеволожске уроженцы Татарстана разделали лошадь для национального блюда
Сегодня, 12:23
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ProkVad
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Во Всеволожске уроженцы Татарстана разделали лошадь для национального блюда

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Житель Всеволожска увидел у себя под окном лужу крови.

Вчера, 2 марта, один из жителей Всеволожска обратил внимание на красный снег у себя под окнами: несколько мужчин разделывали убитого коня, который лежал на заснеженной земле в луже крови. 

Под его окнами, между контейнерами и прицепами по Христиановскому проспекту зарезали "коника".

После стало известно, что животное пустили на убой уроженцы Республики Татарстан. Каждые 4 месяца они в складчину покупают одну лошадь, после чего разделывают и готовят национальные блюда, предположительно, колбасу "махан" из конины. По информации "47News".

Фото: ВКонтакте / Типичный Всеволожск

Теги: всеволожск , лошадь , спб , татарстан
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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