Во Всеволожске уроженцы Татарстана разделали лошадь для национального блюда

Житель Всеволожска увидел у себя под окном лужу крови.

Вчера, 2 марта, один из жителей Всеволожска обратил внимание на красный снег у себя под окнами: несколько мужчин разделывали убитого коня, который лежал на заснеженной земле в луже крови.

Под его окнами, между контейнерами и прицепами по Христиановскому проспекту зарезали "коника".

После стало известно, что животное пустили на убой уроженцы Республики Татарстан. Каждые 4 месяца они в складчину покупают одну лошадь, после чего разделывают и готовят национальные блюда, предположительно, колбасу "махан" из конины. По информации "47News".

Фото: ВКонтакте / Типичный Всеволожск