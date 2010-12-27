Во Всеволожске у пенсионера угнали Volkswagen Touareg за три миллиона

В настоящее время по данному инциденту осуществляется расследование.

Вчера, 11 марта, шестидесяти семилетний пенсионер из Всеволожска обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, рассказав о том, что накануне похитили его автомобиль. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Как оказалось, автомобиль принадлежит марке Volkswagen, модель Touareg, а стоимость его оценивается в три миллиона рублей. В настоящее время по данному инциденту осуществляется расследование.

По словам мужчины, у него угнали белый Volkswagen Touareg 2015 года выпуска.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"