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Во Всеволожске у пенсионера угнали Volkswagen Touareg за три миллиона
Сегодня, 14:46
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KaterinaKono13

Во Всеволожске у пенсионера угнали Volkswagen Touareg за три миллиона

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В настоящее время по данному инциденту осуществляется расследование.

Вчера, 11 марта, шестидесяти семилетний пенсионер из Всеволожска обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, рассказав о том, что накануне похитили его автомобиль. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости". 

Как оказалось, автомобиль принадлежит марке Volkswagen, модель Touareg, а стоимость его оценивается в три миллиона рублей. В настоящее время по данному инциденту осуществляется расследование.

По словам мужчины, у него угнали белый Volkswagen Touareg 2015 года выпуска.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

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Категории: Новости Ленинградской области,

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