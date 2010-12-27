Во Всеволожске пожилые супруги сгорели заживо на глазах у дочери

В Ленобласти на пожаре сгорели пожилые супруги. Их дочь смотрела на пламя с улицы и не могла помочь родителям.

Во Всеволожске в пожаре сгорела пожилая пара. за смертью немолодых супругов пришлось наблюдать их дочери. Инцидент произошел в частном доме в ночь на 13 марта.

Спасатели обнаружили два сгоревших тела на пепелище по Лесной улице во Всеволожске Ленинградской области. Близкая родственница владельцев здания пояснила, что в помещении на первом этаже находились ее родители - 79-летний мужчина и 81-летняя женщина. Они пытались самостоятельно потушить пламя.

Во время начала возгорания выжившая спала на втором этаже. Ближе к утру, около пяти часов она услышала крики матери. Спустившись вниз, она выбежала из дома, чтобы позвать соседей на помощь. Родители отказались выходить на улицу, планируя справиться с огнем без помощи экстренных служб. Обратно попасть в здание у 55-летней местной жительницы уже не получилось: оно полностью было охвачено пламенем.

Пожарные установили, что причиной возгорания стал газовый котел, установленный на первом этаже в ванной комнате. Извлечь тела погибших владельцев спасателям удалось только в полудню 13 марта.